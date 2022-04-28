«Пробую что-то новое». Анастасия Павлюченкова сменила имидж

Первая ракетка России, 15-й номер рейтинга WTA Анастасия Павлюченкова выложила свежее селфи в своих соцсетях. Спортсменка решила сменить имидж и заплела небольшие косички.

«Пробую что-то новое», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива анастасии павлюченковой

Павлюченкова сыграет на грунтовом турнире серии WTA-1000, который пройдёт с 28 апреля по 7 мая в Мадриде (Испания). В рамках первого круга основных соревнований 31-летняя спортсменка встретится с 25-летней испанкой Сарой Соррибес-Тормо (47).

Напомним, Павлюченкова не выступала с конца января, когда не сумела пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Австралии, проиграв со счётом 3:6, 6:2, 2:6 представительнице Румынии Соране Кырсте. В начале февраля стало известно, что россиянка получила травму колена.

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