Андрееску разгромила 8-ю ракетку мира Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде

Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

На счету Андрееску одна подача навылет и две двойные ошибки. Канадка использовала шесть брейк-пойнтов из десяти (процент реализации составил 60%). Восьмая ракетка мира Коллинз выполнила один эйс и шесть раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (17%).

В третьем круге грунтового турнира в Мадриде Бьянка Андрееску сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Кайя Канепи (Эстония).

Призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.