Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрееску разгромила 8-ю ракетку мира Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде

Андрееску разгромила 8-ю ракетку мира Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде
Комментарии

Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.

На счету Андрееску одна подача навылет и две двойные ошибки. Канадка использовала шесть брейк-пойнтов из десяти (процент реализации составил 60%). Восьмая ракетка мира Коллинз выполнила один эйс и шесть раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (17%).

В третьем круге грунтового турнира в Мадриде Бьянка Андрееску сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Кайя Канепи (Эстония).

Призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 2-й круг
01 мая 2022, воскресенье. 12:10 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Новость по теме
Бьянка Андрееску победила Элисон Риске на турнире в Мадриде, выиграв третий сет 6:0
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022