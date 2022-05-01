Андрееску разгромила 8-ю ракетку мира Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде

Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей США Даниэль Коллинз во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 9 минут.
На счету Андрееску одна подача навылет и две двойные ошибки. Канадка использовала шесть брейк-пойнтов из десяти (процент реализации составил 60%). Восьмая ракетка мира Коллинз выполнила один эйс и шесть раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь один брейк-пойнт из шести (17%).
В третьем круге грунтового турнира в Мадриде Бьянка Андрееску сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Кайя Канепи (Эстония).
Призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
- 1 мая 2022
-
13:17
-
12:53
-
12:35
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:36
-
00:02
- 30 апреля 2022
-
22:12
-
19:44
-
19:33
-
18:45
-
17:45
-
16:51
-
16:49
-
16:22
-
15:56
-
14:48
-
14:38
-
14:29
-
13:57
-
13:08
-
12:48
-
11:56
-
11:33
-
10:59
-
09:55
-
09:50
-
09:31
-
00:51
-
00:37
- 29 апреля 2022
-
23:08
-
22:49
-
22:18
-
20:39