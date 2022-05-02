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Украинец Стаховский обратился к Надалю после его слов об отстранении россиян от Уимблдона

Украинец Стаховский обратился к Надалю после его слов об отстранении россиян от Уимблдона
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Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал слова 21-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля. Ранее Надаль заявил, что считает несправедливым отстранение российских и белорусских игроков от Уимблдонского теннисного турнира.

«Рафаэль, мы играли вместе… Мы играли друг с другом в туре. Пожалуйста, скажи мне, насколько справедливо, что украинские игроки не могут вернуться домой? Насколько справедливо, что украинские дети не могут заниматься теннисом?» — написал Сергей Стаховский на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, Уимблдон 2022 года пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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