Как накажут Уимблдон? Из-за бана теннисистов России и Беларуси турнир может лишиться очков

Пару недель назад Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC) о том, что российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах под их эгидой в 2022 году. В том числе в турнире «Большого шлема» на траве — Уимблдоне. Всё это время теннисное сообщество активно обсуждало бан наших игроков. Решение Уимблдона в основном поддержали украинские спортсмены, а большая часть тура склоняется к тому, что не следует смешивать политику и спорт.

Например, 2-я ракетка мира Паула Бадоса, которая последнее время играет в паре с белоруской Ариной Соболенко, заявила: «На мой взгляд, в этом отстранении нет смысла. Не стоит смешивать политику со спортом, особенно с теннисом, который является индивидуальным видом. Да, мы все выступаем под флагом, но представляем себя. Нельзя смешивать вещи, которые не имеют ничего общего друг с другом и в которых, например, Арина не виновата. Мне кажется это нечестным».

Ещё более жёстко на решение Уимблдона отреагировали главные профессиональные теннисные организации – WTA и ATP. Несколько раз в своих заявлениях об отстранении россиян и белорусов от Уимблдона они использовали такие слова, как «дискриминация» и «несправедливость». И это понятно, ведь ещё в начале марта 7 крупнейших теннисных объединений – WTA, ATP, ITF и все четыре турнира «Большого шлема», включая Уимблдон, постановили участвовать российским и белорусским спортсменам в индивидуальных турнирах без флага и обозначения страны. В частности, в документе ATP говорится: «Мы считаем это одностороннее решение LTA и Уимблдона несправедливым. Оно может создать разрушительный прецедент для тенниса. Дискриминация по национальному признаку нарушает наше соглашение с Уимблдоном, в котором говорится, что участие игроков основывается исключительно на рейтинге ATP».

Сказав А про дискриминацию и несправедливость, надо сказать и Б про устранение этой самой несправедливости. Если нельзя всё-таки допустить игроков до Уимблдона, то необходимо каким-то образом защитить их права, а возможно, даже наказать главный турнир на траве за самоуправство и неслаженную позицию с другими организациями. В Мадриде на первой неделе мая проходит крупный объединённый турнир, куда съехались лучшие мужчины и женщины. По информации некоторых источников, в столице Испании как раз сейчас и решается вопрос – что делать с Уимблдоном и как поддержать российских и белорусских теннисистов.

Кстати, Король грунта Рафаэль Надаль тоже чётко выразил свою позицию: «Я считаю, что это очень несправедливо по отношению к моим коллегам. Они не виноваты в происходящем. Мне жаль их. Я бы хотел, чтобы ситуация разрешилась иначе. Сейчас посмотрим, что будет дальше, примут ли игроки какое-то решение. Когда власти накладывают ограничения, всем очевидно, что им нужно следовать. Но тут власти просто дали рекомендацию, а Уимблдон пошёл на радикальные меры. Хотя власти никого не принуждали так делать. Понятно, что турниры «Большого шлема» не входят в ATP. Но в то же время ATP разыгрывает больше всех очков. Хотя «Шлемы» – самые важные турниры, там разыгрывается 2000 очков, нам нужно там играть. Посмотрим, что мы будем делать».

Рафаэль Надаль Фото: Julian Finney/Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович, едва приехав в Мадрид, тоже подробно объяснил свою позицию по поводу отстранения российских и белорусских игроков от Уимблдона: «Я разговаривал с несколькими теннисистами из России, когда шёл турнир в Белграде. Понятно, что это очень неприятно, когда тебя лишают права выступить на самом крупном турнире в мире. ATP, я понимаю, собирается проанализировать всю ситуацию, чтобы понять, как поступить. Но пока я не говорил с представителями ATP. Как уже говорил ранее, я не поддерживаю решение Уимблдона. Думаю, это просто несправедливо и неправильно».

Новак Джокович Фото: Julian Finney/Getty Images

И Надаль, и Джокович говорят о том, что в ближайшее время должно быть принято решение по восстановлению справедливости в отношении российских и белорусских игроков. Давайте рассмотрим варианты. Во-первых, могут не принять вообще никакого решения, и всё останется на нынешних позициях: наши теннисисты не сыграют на Уимблдоне, потеряют очень много очков и позиций в рейтинге. В такой ситуации будет создан очень опасный прецедент, когда по политическим мотивам ведущих игроков можно таким способом опускать в рейтинге. А авторитет ATP и WTA резко пошатнётся. Ведь мало кто будет верить организациям, которые на словах говорят одно, но при этом ничего не делают. И это касается не только игроков, но и спонсоров.

Второй вариант – жёстко наказать Уимблдон за самоуправство: не начислять рейтинговые очки за 2022 год и заморозить очки на этом турнире за прошлые розыгрыши. В этой ситуации Уимблдон пройдёт как коммерческий показательный турнир, в котором игроки будут биться прежде всего за призовые, хоть и очень большие. В этой ситуации некоторые грунтовики и другие теннисисты, которые не очень хорошо играют на траве, могут проигнорировать это соревнование, сделать паузу в календаре, взять отпуск и лучше подготовиться к американскому харду. Вряд ли спонсорам Уимблдона такой вариант понравится.

Ну а третий вариант – компромиссный. И тут много возможностей. Например, начислять на Уимблдоне-2022 очки в обычном формате, но заморозить их ещё на год для всех, кого отстранили. В частности, на эту тему порассуждал Джокович: «Я думаю, совет игроков и руководство ATP-тура будет решать, что делать в данной ситуации. Заморозят ли они очки полностью, или снимут только 50%, или что-то ещё. За время коронавируса у нас были протестированы разные модели, которые дают возможность игрокам не играя, сохранять очки. Может ли Уимблдон стать выставочным турниром без розыгрыша очков? Теоретически такое возможно, но я сомневаюсь, что на Уимблдоне вообще не будут разыгрываться очки. Более реалистичным вариантом выглядит защита очков россиян и белорусов».

Но в любом случае, пройдёт Уимблдон с очками или без очков, фактом остаётся то, что российских и белорусских игроков лишили шанса в 2022 году прикоснуться к истории – побороться за титул на самом престижном теннисном турнире. Об этом же говорит и Джокович: «Уимблдон, как и другие турниры «Большого шлема», — это гораздо больше, чем соревнование, где можно получить 2000 рейтинговых очков в случае победы. Это прежде всего история. С самого детства Уимблдон для меня был турниром мечты».