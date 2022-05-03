Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче третьего раунда Александрова (Q) обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5. Встреча продлилась 3 часа 4 минуты. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Боузковой — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в полуфинал Александрова сразится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Виктория Азаренко (Беларусь, 15).

Призовой фонд турнира в Мадриде составил € 6 575 560. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, выбывшая из текущего розыгрыша в первом круге.