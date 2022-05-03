«Андрей сыграл плохо». Чесноков — о победе Рублёва во втором круге турнира в Мадриде

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о победе восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Мадриде. Рублёв вышел в третий круг турнира. Во втором круге Андрей, освобождённый от матчей первого раунда, одержал волевую победу над 20-летним британцем Джеком Дрэйпером (121).

«Андрей сыграл плохо. Там, где проводится турнир, где-то высота 800-900 метров. На самом деле играть там не так просто. Некоторые игроки там просто не могут играть.

Качество игры Рублёва было достаточно слабым, были медленные ноги. Его соперник играл здорово для 250-го игрока. Со стороны Рублёва было много невынужденных ошибок. Но его соперник — молодец. Меня удивило, что он в первом круге обыграл Сонего — это о чём-то говорит», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким: