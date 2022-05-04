Трёхкратный победитель ТБШ: Мадрид — не то место, где Надаль себя показывает

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде француз Микаэль Льодра считает проходящий грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде неудобным для бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Мадрид – его дом, несмотря на то что это не то место, где он показывает себя с лучшей стороны. Потому что всё зависит от игровых условий, а в Мадриде очень небольшой корт. Рафе же нравится иметь больше места, поэтому ему комфортно, к примеру, на «Ролан Гаррос», – приводит слова Льодра издание Tennis World USA.

Напомним, Надаль проведёт дебютный матч на «Мастерсе» в Мадриде уже сегодня, 4 мая. Соперником испанца станет 32-й номер мирового рейтинга серб Миомир Кецманович, до этого уже встречавшийся с ним в 2020 году (Акапулько, Мексика) и уступивший ему по итогам двух сетов.