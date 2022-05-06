Рафаэль Надаль высказался о драматичном камбэке «Реала» в полуфинале ЛЧ с «Ман Сити»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал выход футбольного клуба «Реал» (Мадрид) в финал Лиги чемпионов. Надаль — давний болельщик «Реала».
Напомним, «Реал» забил два гола в конце основного времени ответного полуфинала с «Манчестер Сити», сделал счёт 2:1 и перевёл встречу в дополнительное время (первый матч закончился победой английского клуба со счётом 4:3). В дополнительное время Карим Бензема забил с пенальти.
«Это была незабываемая ночь. Тот командный дух, который царит в «Реале», просто невероятен. Сегодня (вчера. — Прим. «Чемпионата») он был для меня источником вдохновения в борьбе, которую я веду на протяжении всей своей карьеры», — приводит слова Надаля Eurosport.co.uk.
Вчера, 5 мая, Надаль обыграл бельгийца Давида Гоффена и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде.
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