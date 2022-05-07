ITIA дисквалифицировало сразу шесть испанских теннисистов за договорные матчи

Шесть теннисистов дисквалифицированы после того, как испанский суд признал их виновными в участии в договорных матчах, сообщает Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA).
Отмечается, что игроки были осуждены на родине в рамках более масштабного дела об организованной преступности. Все они были приговорены к двум годам лишения свободы условно и отстранены от тенниса на сроки от семи до 22,5 лет.
В число дисквалифицированных вошли:
Марк Форнелл-Местрес – бывшая 236-я ракетка мира;
Хорхе Марсе-Видри – бывшая 562-я ракетка мира;
Карлос Ортега, Хайме Ортега, Маркос Торральбо и Педро Бернабе Франко – никогда не имели рейтинга ATP.
Все вышеперечисленные не выступали на профессиональном уровне с 2018 года.
«Это одно из крупнейших вмешательств организованной преступности в теннис, которое мы вообще видели.
Мы приветствуем внимание правоохранительных органов к проблеме и привлечение к ответственности целых преступных сообществ, а не только участвующих игроков. Это решение ясно даёт понять, что договорные матчи – это преступление, за которое может быть вынесено уголовное наказание», – говорится в заявлении главы ITIA Джонни Грея.
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