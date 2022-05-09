Анастасия Павлюченкова проиграла Лейле Фернандес на старте турнира в Риме

Финалистка прошлогоднего «Ролан Гаррос», 20-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В стартовом матче Павлюченкова (14) уступила финалистке US Open – 2021 канадке Лейле Фернандес со счётом 6:1, 2:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фернандес – ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем раунде Фернандес сразится с другой россиянкой, Дарьей Касаткиной.
Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 2 527 250. Действующей чемпионкой у женщин является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.
- 9 мая 2022
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