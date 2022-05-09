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Анастасия Павлюченкова проиграла Лейле Фернандес на старте турнира в Риме

Анастасия Павлюченкова проиграла Лейле Фернандес на старте турнира в Риме
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Финалистка прошлогоднего «Ролан Гаррос», 20-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В стартовом матче Павлюченкова (14) уступила финалистке US Open – 2021 канадке Лейле Фернандес со счётом 6:1, 2:6, 2:6. Продолжительность поединка составила 1 час 51 минуту. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фернандес – ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем раунде Фернандес сразится с другой россиянкой, Дарьей Касаткиной.

Общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 2 527 250. Действующей чемпионкой у женщин является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Рим (ж). 1-й круг
09 мая 2022, понедельник. 19:05 МСК
Анастасия Павлюченкова
20
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 2
1 		6 6
         
Лейла Фернандес
18
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
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