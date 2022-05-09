Доминик Тим проиграл пятый матч подряд после возвращения
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Для австрийца это пятое поражение подряд после возвращения. Напомним, Тим отсутствовал около девяти месяцев из-за травмы запястья.
В стартовом матче Тим уступил представителю Италии Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Тим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Фоньини — один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Призовой фонд грунтовых соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.
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