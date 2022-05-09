Доминик Тим проиграл пятый матч подряд после возвращения

Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Для австрийца это пятое поражение подряд после возвращения. Напомним, Тим отсутствовал около девяти месяцев из-за травмы запястья.

В стартовом матче Тим уступил представителю Италии Фабио Фоньини со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Тим пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи. На счету Фоньини — один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Призовой фонд грунтовых соревнований в Риме составил € 5 415 410. Их действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль.