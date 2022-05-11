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Квалифаер Путинцева неожиданно обыграла Мугурусу во 2-м круге турнира в Риме

Квалифаер Путинцева неожиданно обыграла Мугурусу во 2-м круге турнира в Риме
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В матче второго раунда Путинцева (Q) неожиданно обыграла 10-ю ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу (8) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:1. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Путинцева ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Мугурусы — три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Путинцева встретится с девятой сеяной Онс Жабер из Туниса, которая ранее выиграла турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Призовой фонд турнира в Риме составил € 2 527 250. Его действующей чемпионкой является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Рим (ж). 2-й круг
11 мая 2022, среда. 18:50 МСК
Гарбинье Мугуруса
10
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 1
3 		7 7 6
         
Юлия Путинцева
40
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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