Соболенко разобралась с 11-й ракеткой мира Пегулой и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Восьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала уверенную победу в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), в котором её соперницей была американка Джессика Пегула (11-е место в рейтинге WTA). Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Соболенко выполнила девять эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Белоруска использовала пять брейк-пойнтов из семи (процент реализации составил 71%). Пегула ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме соперницей Арины Соболенко станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Даниэль Коллинз (США).