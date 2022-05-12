Соболенко разобралась с 11-й ракеткой мира Пегулой и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
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Восьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала уверенную победу в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), в котором её соперницей была американка Джессика Пегула (11-е место в рейтинге WTA). Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Соболенко выполнила девять эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Белоруска использовала пять брейк-пойнтов из семи (процент реализации составил 71%). Пегула ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь два брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме соперницей Арины Соболенко станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Даниэль Коллинз (США).
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