Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко разобралась с 11-й ракеткой мира Пегулой и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Соболенко разобралась с 11-й ракеткой мира Пегулой и вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Комментарии

Восьмая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала уверенную победу в матче третьего круга на турнире WTA-1000 в Риме (Италия), в котором её соперницей была американка Джессика Пегула (11-е место в рейтинге WTA). Соболенко обыграла соперницу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Соболенко выполнила девять эйсов и допустила шесть двойных ошибок. Белоруска использовала пять брейк-пойнтов из семи (процент реализации составил 71%). Пегула ни разу не подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Она реализовала лишь два брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме соперницей Арины Соболенко станет победительница матча Аманда Анисимова (США) — Даниэль Коллинз (США).

Рим (ж). 3-й круг
12 мая 2022, четверг. 12:10 МСК
Арина Соболенко
8
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Джессика Пегула
11
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022