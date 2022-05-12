Опубликован календарь групповой стадии Кубка Дэвиса
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Организаторы Кубка Дэвиса представили календарь группового этапа турнира. Матчи будут проходить в Болонье (Италия), Глазго (Шотландия), Гамбурге (Германия) и Валенсии (Испания).
Матчи в группах будут проходить с 13 по 18 сентября. Из каждой группы в плей-офф выйдут по две лучшие команды. Что касается плей-офф, то эта стадия будет проходить в Малаге (Испания) с 21 по 27 ноября.
Сборная России является действующим чемпионом турнира. Но в 2022 году российская команда не сыграет на турнире. Сборная была отстранена от Кубка Дэвиса из-за украинских событий. Хоть российские теннисисты и могут участвовать в индивидуальных турнирах, но на командные соревнования их не допускают.
Исторический мастбол Медведева. Россия — чемпион Кубка Дэвиса
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