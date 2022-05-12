Жабер обыграла Путинцеву и вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Седьмая ракетка мира Онс Жабер, представляющая Тунис, вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-1000 в Риме (Италия). В матче третьего круга Жабер обыграла в двух сетах Юлию Путинцеву из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.



Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Жабер дважды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Её соперница, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта.



За путёвку в полуфинал Жабер сразится с гречанкой Марией Саккари, которая обыграла Кори Гауфф из США со счётом 6:4, 7:5.

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