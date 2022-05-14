Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге ATP до конца «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович гарантированно останется первой ракеткой мира до конца «Ролан Гаррос». Он гарантировал себе титул первой ракетки мира ещё как минимум в течение трёх недель благодаря успешному выступлению на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Там Джокович вышел в финал, обыграв в полуфинале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:3.



Даже если россиянин Даниил Медведев выиграет турнир в Женеве (Швейцария) на следующей неделе, то всё равно не обойдёт Джоковича.



Перед турниром в Риме между ними была разница в 270 очков. Джокович защитил финал за прошлый год, а у Медведева сгорело 10 очков. Таким образом, разница увеличилась до 280 очков. За победу на турнире в Женеве Медведев может заработать 250 очков.