Джокович гарантировал себе первое место в рейтинге ATP до конца «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович гарантированно останется первой ракеткой мира до конца «Ролан Гаррос». Он гарантировал себе титул первой ракетки мира ещё как минимум в течение трёх недель благодаря успешному выступлению на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). Там Джокович вышел в финал, обыграв в полуфинале норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 6:3.
Даже если россиянин Даниил Медведев выиграет турнир в Женеве (Швейцария) на следующей неделе, то всё равно не обойдёт Джоковича.
Перед турниром в Риме между ними была разница в 270 очков. Джокович защитил финал за прошлый год, а у Медведева сгорело 10 очков. Таким образом, разница увеличилась до 280 очков. За победу на турнире в Женеве Медведев может заработать 250 очков.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
23:51
-
23:28
-
23:19
-
21:09
-
20:37
-
18:31
-
18:17
-
17:37
-
17:23
-
16:49
-
16:22
-
16:10
-
15:59
-
15:47
-
15:34
-
15:06
-
14:27
-
13:12
-
13:00
-
12:01
-
11:27
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:53
-
09:50
-
09:34
-
03:37
-
01:59
-
00:53
-
00:39
-
00:01
- 13 мая 2022
-
23:51
-
22:03
-
22:00
Партнерский контент