Анна Калинская потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Рабате

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).

В стартовом матче Калинская (8) проиграла представительнице Италии Лючии Бронцетти со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 57 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Бронцетти — два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Для Калинской этот турнир стал первым на грунте в сезоне 2022. Через неделю россиянка сыграет на Открытом чемпионате Франции.

Призовой фонд соревнований в Рабате на грунте составил $ 251 750. Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари. Она взяла титул в 2019 году.