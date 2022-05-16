Анна Калинская потерпела поражение на старте турнира WTA-250 в Рабате

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Рабате (Марокко).
В стартовом матче Калинская (8) проиграла представительнице Италии Лючии Бронцетти со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 3:6. Встреча продлилась 2 часа 57 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Бронцетти — два эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Для Калинской этот турнир стал первым на грунте в сезоне 2022. Через неделю россиянка сыграет на Открытом чемпионате Франции.
Призовой фонд соревнований в Рабате на грунте составил $ 251 750. Действующей чемпионкой турнира является представительница Греции Мария Саккари. Она взяла титул в 2019 году.
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