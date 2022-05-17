Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Марокко
Поделиться
Завершился матч первого круга грунтового турнира серии WTA-250 в Рабате (Марокко). Российская теннисистка Камилла Рахимова (104) встретилась с американкой Клэр Лю (92).
Победу со счётом 6:4, 6:3 одержала Клэр Лю. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Рахимова оформила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Лю – три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из двенадцати.
В следующем раунде соревнований Лю встретится с победительницей матча француженки Хлоэ Паке (102) и египтянки Маяр Шериф (50). Действующим триумфатором турнира, в последний раз проводившегося в 2019 году, является гречанка Мария Саккари (4).
Комментарии
- 17 мая 2022
-
15:47
-
15:43
-
15:41
-
15:38
-
15:28
-
14:51
-
14:50
-
14:41
-
14:31
-
14:14
-
13:40
-
12:47
-
12:42
-
12:24
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:26
-
11:17
-
11:12
-
10:41
-
09:59
-
09:49
-
09:47
-
09:35
-
09:00
-
08:51
-
08:33
-
08:27
- 16 мая 2022
-
23:55
-
23:53
-
22:22
-
22:20
-
22:15
Партнерский контент