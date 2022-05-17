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Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Марокко

Камилла Рахимова проиграла на старте турнира в Марокко
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Завершился матч первого круга грунтового турнира серии WTA-250 в Рабате (Марокко). Российская теннисистка Камилла Рахимова (104) встретилась с американкой Клэр Лю (92).

Победу со счётом 6:4, 6:3 одержала Клэр Лю. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Рахимова оформила одну подачу навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Лю – три эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из двенадцати.

В следующем раунде соревнований Лю встретится с победительницей матча француженки Хлоэ Паке (102) и египтянки Маяр Шериф (50). Действующим триумфатором турнира, в последний раз проводившегося в 2019 году, является гречанка Мария Саккари (4).

Рабат. 1-й круг
17 мая 2022, вторник. 13:10 МСК
Камилла Рахимова
104
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Клэр Лю
92
США
Клэр Лю
К. Лю
Комментарии
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