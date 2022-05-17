Чесноков: для Медведева первый матч после операции, с Гаске в Женеве, будет очень сложным

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков рассказал об ожиданиях от матча второго круга на турнире в Женеве, в котором вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с бывшим седьмым номером рейтинга ATP французом Ришаром Гаске.
«Это будет очень непросто для Дани. Будет очень сложная игра для него. Если вы захотите меня спросить, кто победит, я не знаю.
Гаске играет. Я понимаю, что он ветеран. Если взять их последний матч, где Даня выиграл в трёх сетах, — это одна история: Гаске там сдох физически. Сейчас совершенно другая. Земля – не лучшее покрытие для Дани, к тому же он играет первый матч после перенесённой операции, что всегда очень сложно», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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