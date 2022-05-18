Оборвалась рекордная серия 40-летнего Фелисьяно Лопеса по числу участий в ТБШ

40-летний испанский теннисист Фелисьяно Лопес потерпел поражение в первом круге квалификации «Ролан Гаррос», вследствие чего оборвалась его рекордная серия по числу участий на турнирах «Большого шлема». На его счету 79 участий подряд на ТБШ. Лопес потерпел поражение от итальянца Джанмарко Морони со счётом 1:6, 6:7 (4:7).

Таким образом, Фелисьяно Лопес не сможет выступить на «Ролан Гаррос» 2022 года. Испанский теннисист неизменно принимал участие во всех турнирах «Большого шлема» начиная с «Ролан Гаррос» 2002 года. За это время он четырежды добирался до четвертьфиналов: трижды на Уимблдоне (2005, 2008, 2011) и однажды на US Open (2015).

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