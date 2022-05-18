Анастасия Потапова проиграла в полуфинале квалификационного турнира «Ролан Гаррос»
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Завершился полуфинальный матч квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции. Российская теннисистка Анастасия Потапова (78) встретилась с представительницей Финляндии Анастасией Куликовой (193).
Победу со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:3 одержала Куликова. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из пятнадцати. На счету Куликовой шесть эйсов, десять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шестнадцати.
Основная часть турнира «Ролан Гаррос», призовой фонд которого в этом году составил € 43,6 млн, пройдёт с 22 мая по 4 июня. Действующей победительницей соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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