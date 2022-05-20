Ига Свёнтек рассказала, как восприняла решение Эшли Барти закончить карьеру в 25 лет
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, как отреагировала на решение австралийки Эшли Барти уйти из тенниса в 25 лет. Барти объявила о завершении карьеры в марте.
«Когда она решила уйти, у меня немедленно появилась твёрдая вера в то, что сейчас я демонстрирую лучший теннис в туре. На этом я и сосредоточилась. Эта внутренняя вера здорово мотивировала меня.
Но я понимаю: если бы Эшли Барти оставалась в туре, было бы гораздо сложнее выигрывать матчи и турниры», — приводит слова Свёнтек Tennis World USA.
20-летняя Ига Свёнтек одержала 28 побед в последних 28 матчах. Она завоевала пять титулов подряд.
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