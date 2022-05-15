Пятый титул подряд Иги Свёнтек! Первая ракетка мира довела серию побед до 28 матчей

Первая ракетка мира Ига Свёнтек довела серию побед до 28 матчей! На турнире в Риме она завоевала пятый титул подряд, обыграв в финале Онс Жабер.

Состав финалисток на женском турнире в Риме не стал большой неожиданностью. Из верхней половины сетки в решающий матч пробилась первая ракетка мира Ига Свёнтек. Проиграв свой последний поединок ещё 16 февраля в Дубае, польская теннисистка уже три месяца только и делает, что собирает рейтинговые очки, титулы и победы. Ига завоевала главные трофеи на крупных турнирах в Дохе, Индиан-Уэллсе, Майами, Штутгарте и с учётом встреч в рамках Кубка Билли Джин Кинг к финалу Рима довела свою серию побед до 27 матчей. Это четвёртая по продолжительности победная серия в женском туре с 2000 года после Жюстин Энен (32 матча подряд в 2007-2008 годах), Серены Уильямс (34 в 2013-м) и Винус Уильямс (35 в 2000-м).

Второй участницей финала Рима стала тунисская теннисистка Онс Жабер, которая неделю назад завоевала титул в Мадриде и к решающему матчу в столице Италии подошла с серией из 11 побед на грунте. Причём в полуфинале Рима Жабер выдержала неимоверное сопротивление россиянки Дарьи Касаткиной. Онс смогла отыграть подачу соперницы на матч в третьем сете и спаслась с матчбола, рискнув на приёме.

Ранее теннисистки встречались трижды, и счёт был 2-1 в пользу Жабер. Матч в Вашингтоне-2019 остался за Свёнтек, а два следующих поединка взяла Онс – на Уимблдоне и в Цинциннати-2021. «Честно говоря, я не видела её игру на грунте. Я, конечно, смотрела много матчей в прошлом сезоне, так как она играла на харде в конце года, когда пыталась набрать очки для выхода в финал. Но я не знаю, как она выступает на грунте. У меня каждый день одна и та же ситуация, потому что у нас мало турниров на грунте и невозможно знать игру всех теннисисток. Онс — довольно сложный соперник из-за её резаных и укороченных, смены темпа. Я уже играла с ней несколько раз, и это всегда были трудные матчи», — сказала перед финалом в Риме Ига.

Свёнтек сразу пошла в атаку, стала давить на соперницу и вскоре повела 3:0 с брейком. Жабер не сдалась и спасла следующий гейм с двух брейк-пойнтов. Однако к чужой подаче так подобраться и не смогла. А в концовке партии Ига снова забрала чужой гейм и с ним и сет – 6:2 за 37 минут. Во второй партии преимущество польской теннисистки сохранилось, и она уверенно довела матч до победы, как соперница при этом ни сопротивлялась – 6:2, 6:2 за 1 час 23 минуты.

Вот так Ига Свёнтек выиграла свой пятый титул подряд и довела серию победных матчей до 28. Польская теннисистка укрепила лидерство в рейтинге WTA и оторвалась от ближайшей преследовательницы уже более чем на 2000 очков.

Серия побед Иги Свёнтек (28):



Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.

Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.

Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.

Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.

Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.

Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.

Финалистка Онс Жабер тоже отлично выступила в Риме. Дошла до финала, довела серию побед до 11 матчей и, несмотря на поражение в решающем поединке в понедельник, 16 мая она впервые станет шестой ракеткой мира. На этом игровой день в Риме не закончен. Наши теннисистки-красавицы Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова сразятся в финале парного разряда с Габриэлой Дабровски из Канады и Джулианой Олмос из Мексики.