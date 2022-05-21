Итальянка Тревизан стала победителем турнира в Рабате

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан одержала победу в финале турнира в Рабате (Марокко). В главном матче турнира она обыграла Клэр Лю из США. Итоговый счёт — 6:2, 6:1.



Соперницы в этой встрече провели на корте 1 час 32 минуты. 85-я ракетка мира Тревизан не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, 92-я ракетка мира, один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10.



Призовой фонд соревнований WTA-250 в Рабате составил $ 251 тыс. Действующей победительницей соревнований была гречанка Мария Саккари. Она выиграла турнир в 2019 году. После этого в течение двух лет соревнования не проводились.