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Итальянка Тревизан стала победителем турнира в Рабате

Итальянка Тревизан стала победителем турнира в Рабате
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Итальянская теннисистка Мартина Тревизан одержала победу в финале турнира в Рабате (Марокко). В главном матче турнира она обыграла Клэр Лю из США. Итоговый счёт — 6:2, 6:1.

Соперницы в этой встрече провели на корте 1 час 32 минуты. 85-я ракетка мира Тревизан не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Её соперница, 92-я ракетка мира, один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 10.

Призовой фонд соревнований WTA-250 в Рабате составил $ 251 тыс. Действующей победительницей соревнований была гречанка Мария Саккари. Она выиграла турнир в 2019 году. После этого в течение двух лет соревнования не проводились.

Рабат. Финал
21 мая 2022, суббота. 14:10 МСК
Мартина Тревизан
85
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Клэр Лю
92
США
Клэр Лю
К. Лю
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