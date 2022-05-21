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Норри обыграл Молчана в финале турнира в Лионе

Норри обыграл Молчана в финале турнира в Лионе
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Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем турнира ATP-250 в Лионе (Франция). Он в финале соревнований обыграл Алекса Молчана из Словакии. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 11-я ракетка мира Норри выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10.

Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Для Норри этот титул стал первым в нынешнем сезоне.

Действующим чемпионом турнира был грек Стефанос Циципас. Он в прошлогоднем финале обыграл Норри со счётом 6:3, 6:3.

Лион. Финал
21 мая 2022, суббота. 15:40 МСК
Кэмерон Норри
11
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 6
3 		7 7 1
         
Алекс Молчан
47
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
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