Норри обыграл Молчана в финале турнира в Лионе
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Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем турнира ATP-250 в Лионе (Франция). Он в финале соревнований обыграл Алекса Молчана из Словакии. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:1.
Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 11-я ракетка мира Норри выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10.
Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.
Для Норри этот титул стал первым в нынешнем сезоне.
Действующим чемпионом турнира был грек Стефанос Циципас. Он в прошлогоднем финале обыграл Норри со счётом 6:3, 6:3.
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