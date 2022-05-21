Норри обыграл Молчана в финале турнира в Лионе

Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем турнира ATP-250 в Лионе (Франция). Он в финале соревнований обыграл Алекса Молчана из Словакии. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:1.



Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 11-я ракетка мира Норри выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10.



Его соперник, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи.



Для Норри этот титул стал первым в нынешнем сезоне.



Действующим чемпионом турнира был грек Стефанос Циципас. Он в прошлогоднем финале обыграл Норри со счётом 6:3, 6:3.