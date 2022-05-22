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На «Ролан Гаррос» — 2022 завершился первый матч

На «Ролан Гаррос» — 2022 завершился первый матч
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На «Ролан Гаррос» — 2022 закончилась первая игра. Румынская теннисистка Сорана Кырстя (26) обыграла представительницу Германии Татьяну Марию. Счёт встречи — 6:3, 6:3 в пользу Кырсти.

Поединок продолжался 1 час 4 минуты. Кырстя ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету немецкой теннисистки четыре эйса, три ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Сорана Кырстя встретится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Юле Нимайер (Германия).

В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующей чемпионкой турнира у женщин является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
22 мая 2022, воскресенье. 12:10 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Комментарии
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