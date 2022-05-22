На «Ролан Гаррос» — 2022 завершился первый матч

На «Ролан Гаррос» — 2022 закончилась первая игра. Румынская теннисистка Сорана Кырстя (26) обыграла представительницу Германии Татьяну Марию. Счёт встречи — 6:3, 6:3 в пользу Кырсти.

Поединок продолжался 1 час 4 минуты. Кырстя ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету немецкой теннисистки четыре эйса, три ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Сорана Кырстя встретится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Юле Нимайер (Германия).

В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующей чемпионкой турнира у женщин является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.