На «Ролан Гаррос» — 2022 завершился первый матч
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На «Ролан Гаррос» — 2022 закончилась первая игра. Румынская теннисистка Сорана Кырстя (26) обыграла представительницу Германии Татьяну Марию. Счёт встречи — 6:3, 6:3 в пользу Кырсти.
Поединок продолжался 1 час 4 минуты. Кырстя ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету немецкой теннисистки четыре эйса, три ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Сорана Кырстя встретится с победительницей пары Слоан Стивенс (США) — Юле Нимайер (Германия).
В этом году призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующей чемпионкой турнира у женщин является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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