Кафельников: для меня остаётся загадкой, как Тим не может просто выиграть матч в этом году
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников высказался о неудачах чемпиона US Open 2020 года австрийца Доминика Тима.
Ранее Тим проиграл 87-й ракетке мира боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6 в первом круге «Ролан Гаррос». При этом Доминик два года подряд (2018, 2019) выходил в финал турнира «Большого шлема» на грунте.
«Для меня остаётся загадкой, как Тим до сих пор не может просто выиграть матч в этом году», — написал Кафельников в своих социальных сетях.
Для титулованного австрийца это поражение стало седьмым подряд после возвращения. Напомним, Тим пропустил около девяти месяцев из-за травмы запястья. В данный момент он занимает 194-ю строчку рейтинга ATP.
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