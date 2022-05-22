«Ничего неожиданного не произошло». Тим прокомментировал ранний вылет с «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2020, австриец Доминик Тим прокомментировал поражение на старте «Ролан Гаррос» 2022 года. В первом круге двукратный финалист турнира Тим проиграл 87-й ракетке мира боливийскому теннисисту Уго Дельену со счётом 3:6, 2:6, 4:6.

«Это был совсем нехороший матч, но он такой. Я понимал, что он будет долгим. Уровень всех игроков в туре сейчас чрезвычайно высок. Ничего неожиданного не произошло. Это больно, я много работал, но должен принять это.

У меня нет серьёзных проблем с физическим состоянием, у меня нет ментальных проблем из-за форхенда, даже с учётом того, что у меня было много промахов. На тренировках с этим ударом всё хорошо, но на турнирах не хватает приятных ощущений, я чувствую напряжение.

В моих ударах пока недостаточно силы. Первая подача не приносит желаемого результата. Иногда я принимаю глупые решения в розыгрышах, например, ошибаюсь на дроп-шотах. Потребуется время, чтобы всё наладилось.

На тренировках я делаю всё то же самое, что и раньше. Я просто должен набраться терпения. Пройдёт ещё несколько месяцев, прежде чем я смогу сказать: «Хорошо, я снова готов обыгрывать этих парней».

Это не самое приятное чувство — участвовать в турнирах «Большого шлема» или ATP, в глубине души понимая, что на практике не всё идеально», — сказал Тим в микст-зоне.