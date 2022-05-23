Квитова уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка Уимблдона, экс вторая ракетка мира чешка Петра Квитова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». На старте турнира чешская теннисистка обыграла Анну Боднарь из Венгрии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Квитова, занимающая 34-е место в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, являющаяся 61-й ракеткой мира, сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.



Следующей соперницей Квитовой станет Дарья Савилл из Австралии. Она на старте турнира обыграла гречанку Валентини Грамматикопулу со счётом 6:1, 6:2.