Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Крейчикова уступила в первом круге турнира
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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» чешская теннисистка Барбора Крейчикова не сумела выйти во второй круг турнира. В матче первого круга она уступила француженке Диан Парри со счётом 6:1, 2:6, 3:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Вторая ракетка мира Крейчикова выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и использовала шесть брейк-пойнтов из 15.
Следующей соперницей француженки станет Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии. Она на старте турнира обыграла Армони Тан. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу колумбийки.
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