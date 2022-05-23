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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Крейчикова уступила в первом круге турнира

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Крейчикова уступила в первом круге турнира
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Действующая чемпионка «Ролан Гаррос» чешская теннисистка Барбора Крейчикова не сумела выйти во второй круг турнира. В матче первого круга она уступила француженке Диан Парри со счётом 6:1, 2:6, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Вторая ракетка мира Крейчикова выполнила четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Её соперница, занимающая 97-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, сделала одну двойную ошибку и использовала шесть брейк-пойнтов из 15.

Следующей соперницей француженки станет Мария-Камила Осорио-Серрано из Колумбии. Она на старте турнира обыграла Армони Тан. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу колумбийки.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 14:25 МСК
Диан Парри
97
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		2 3
         
Барбора Крейчикова
2
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Комментарии
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