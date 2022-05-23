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Стал известен соперник Александра Зверева по второму кругу «Ролан Гаррос»

Стал известен соперник Александра Зверева по второму кругу «Ролан Гаррос»
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 36-я ракетка мира аргентинец Себастьян Баэс встретился с 64-м номером рейтинга сербом Душаном Лайовичем.

Победу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 одержал Себастьян Баэс. Продолжительность встречи составила 4 часа 25 минут. Лайович выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. На счету Баэса два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Баэс встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Действующим триумфатором турнира является лидер сезона серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 13:40 МСК
Душан Лайович
64
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 4 3  
6 		3 6 6  
             
Себастьян Баэс
36
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Комментарии
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