Стал известен соперник Александра Зверева по второму кругу «Ролан Гаррос»
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Завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции. 36-я ракетка мира аргентинец Себастьян Баэс встретился с 64-м номером рейтинга сербом Душаном Лайовичем.
Победу со счётом 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 одержал Себастьян Баэс. Продолжительность встречи составила 4 часа 25 минут. Лайович выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 15. На счету Баэса два эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Во втором раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Баэс встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым. Действующим триумфатором турнира является лидер сезона серб Новак Джокович.
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