Действующий чемпион Новак Джокович разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции – 2022.

В первом круге Джокович (1) уверенно обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Джокович девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. На счету Нисиоки — шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Джокович сразится с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) – Федерико Кория (Аргентина).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.