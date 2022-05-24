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Действующий чемпион Новак Джокович разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»

Действующий чемпион Новак Джокович разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции – 2022.

В первом круге Джокович (1) уверенно обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Джокович девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. На счету Нисиоки — шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Джокович сразится с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) – Федерико Кория (Аргентина).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
23 мая 2022, понедельник. 22:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		1 0    
             
Йосихито Нисиока
99
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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