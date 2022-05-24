Действующий чемпион Новак Джокович разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции – 2022.
В первом круге Джокович (1) уверенно обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:1, 6:0. Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Джокович девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. На счету Нисиоки — шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
В следующем раунде Джокович сразится с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) – Федерико Кория (Аргентина).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.
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