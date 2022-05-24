Анна Калинская в борьбе проиграла американке Мэдисон Кис на старте «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
В матче первого круга Калинская проиграла представительнице США Мэдисон Кис (22) со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 16 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Кис — три эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 17.
Следующей соперницей Кис станет француженка Каролин Гарсия.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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