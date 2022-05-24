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Анна Калинская в борьбе проиграла американке Мэдисон Кис на старте «Ролан Гаррос»

Анна Калинская в борьбе проиграла американке Мэдисон Кис на старте «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анна Калинская не сумела пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче первого круга Калинская проиграла представительнице США Мэдисон Кис (22) со счётом 3:6, 6:3, 4:6. Встреча продлилась 2 часа 16 минут. Калинская ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Кис — три эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 17.

Следующей соперницей Кис станет француженка Каролин Гарсия.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 16:15 МСК
Мэдисон Кис
22
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
3 		6 4
         
Анна Калинская
86
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
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