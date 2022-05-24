Жо-Вильфрид Цонга провёл последний матч в карьере. Проиграл Касперу Рууду в четырёх сетах

Экс пятая ракетка мира 37-летний французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга провёл последний матч в карьере.

Это произошло в первом круге «Ролан Гаррос». Цонга (WC) проиграл восьмой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (8) со счётом 7:6 (7:8), 6:7 (4:7), 2:6, 6:7 (0:7). Встреча продлилась 3 часа 49 минут. Цонга пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Рууда — семь эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 10.

Цонга — финалист одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2008); победитель 22 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); серебряный призёр теннисного турнира Олимпийских игр в Лондоне в парном разряде; обладатель Кубка Дэвиса (2017).