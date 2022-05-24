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Дарья Касаткина одержала разгромную победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Дарья Касаткина одержала разгромную победу в первом круге «Ролан Гаррос»
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20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В первом раунде «Ролан Гаррос» Касаткина (20) разгромила представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (LL) со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 56 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Шрамковой — ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Панна Удварди (Венгрия) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
24 мая 2022, вторник. 20:30 МСК
Ребекка Шрамкова
176
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		0  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
20
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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