Дарья Касаткина одержала разгромную победу в первом круге «Ролан Гаррос»

20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
В первом раунде «Ролан Гаррос» Касаткина (20) разгромила представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (LL) со счётом 6:2, 6:0. Встреча продлилась 56 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Шрамковой — ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного использованного брейк-пойнта из одного заработанного.
Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча Панна Удварди (Венгрия) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, Q).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
- 24 мая 2022
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