Тим Хенмэн дал совет Стэну Вавринке, который накричал на судью из-за холодной воды на «РГ»

Шестикратный полуфиналист турниров «Большого шлема», бывшая четвёртая ракетка мира, британец Тим Хенмэн дал совет трёхкратному чемпиону ТБШ Стэну Вавринке, который столкнулся с необычной проблемой в матче первого круга «Ролан Гаррос». Напомним, Вавринке не понравилось, что ему предоставили слишком холодную воду. Обнаружив это, швейцарец накричал на судью на вышке.
«Похоже, в Париже был довольно холодный день. Настолько, что вода почти замёрзла… Очевидно, он был чем-то недоволен!
Может быть, вода была слишком холодной для усвоения, я не знаю. Я думаю, было бы лучше просто взять воду, оставить её возле стула и дать ей нагреться до температуры окружающей среды. Но да, это был тяжёлый матч», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
Вавринка в итоге потерпел поражение в матче первого раунда. Он проиграл французу Корентену Муте со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (2:7), 3:6.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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