Янчук: если на «Ролан Гаррос» Хачанов пройдёт Норри, его будет сложно остановить

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором россиянин Карен Хачанов сразится с британцем Кэмероном Норри.

«Приятно, что в борьбе он сумел доказать своё преимущество. Но мы ждём от него дальнейших результатов, более высоких. Мы знаем Карена как олимпийского призёра, как игрока, который может преподнести сюрприз любому сеяному игроку. Ему не хватало стабильности и уверенности в себе. Но сейчас он одерживает победы, и это хороший признак.

Как раз матч с Норри станет показательным. Шансы там равные. Это будет интересный матч. Есть такой вариант, что Карен пройдёт Норри, — тогда его будет сложно остановить», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, во втором круге Хачанов обыграл боливийца Уго Дельена, а Норри — австралийца Джэйсона Каблера.

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