Евгений Кафельников: если Алькарас пройдёт этот матч с Рамосом, он выиграет «Ролан Гаррос»
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников высказался о ходе напряжённого матча второго круга Открытого чемпионата Франции – 2022, где шестая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас борется с соотечественником Альбертом Рамос-Виьоласом.
В данный момент Алькарас проигрывает со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 2:3 по геймам в пятом сете.
«Если Алькарас пройдёт через этот матч, он выиграет турнир», — написал Кафельников в своих социальных сетях.
Алькарас приехал в Париж в качестве одного из претендентов на титул. Карлос выиграл грунтовые турниры в Барселоне и Мадриде. Причём в столице Испании он в двух матчах подряд обыграл Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
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