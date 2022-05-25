Евгений Кафельников: если Алькарас пройдёт этот матч с Рамосом, он выиграет «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников высказался о ходе напряжённого матча второго круга Открытого чемпионата Франции – 2022, где шестая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас борется с соотечественником Альбертом Рамос-Виьоласом.

В данный момент Алькарас проигрывает со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 2:3 по геймам в пятом сете.

«Если Алькарас пройдёт через этот матч, он выиграет турнир», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Алькарас приехал в Париж в качестве одного из претендентов на титул. Карлос выиграл грунтовые турниры в Барселоне и Мадриде. Причём в столице Испании он в двух матчах подряд обыграл Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.