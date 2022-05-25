Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Евгений Кафельников: если Алькарас пройдёт этот матч с Рамосом, он выиграет «Ролан Гаррос»

Евгений Кафельников: если Алькарас пройдёт этот матч с Рамосом, он выиграет «Ролан Гаррос»
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема», россиянин Евгений Кафельников высказался о ходе напряжённого матча второго круга Открытого чемпионата Франции – 2022, где шестая ракетка мира 19-летний испанец Карлос Алькарас борется с соотечественником Альбертом Рамос-Виьоласом.

В данный момент Алькарас проигрывает со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 2:3 по геймам в пятом сете.

«Если Алькарас пройдёт через этот матч, он выиграет турнир», — написал Кафельников в своих социальных сетях.

Алькарас приехал в Париж в качестве одного из претендентов на титул. Карлос выиграл грунтовые турниры в Барселоне и Мадриде. Причём в столице Испании он в двух матчах подряд обыграл Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
25 мая 2022, среда. 16:45 МСК
Альберт Рамос-Виньолас
44
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		7 9 7 6 2 3
6 		6 7 5 7 7 4
             
Карлос Алькарас
6
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022