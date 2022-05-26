Вероника Кудерметова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Александру Крунич

Сегодня, 26 мая, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции. 29-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова встретилась с представительницей Сербии Александрой Крунич (114).
Победу со счётом 6:3, 6:3 одержала Кудерметова. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Российская теннисистка выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Крунич ни одного эйса, одна ошибка на подаче и единственный брейк при четырёх брейк-пойнтах.
В третьем раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча между Паулой Бадосой (Испания) и Каей Юван (Словения).
Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», чешка Барбора Крейчикова ранее уступила в первом круге турнира.
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