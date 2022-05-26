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Вероника Кудерметова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Александру Крунич

Вероника Кудерметова вышла в 3-й круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Александру Крунич
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Сегодня, 26 мая, завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции. 29-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова встретилась с представительницей Сербии Александрой Крунич (114).

Победу со счётом 6:3, 6:3 одержала Кудерметова. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. Российская теннисистка выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Крунич ни одного эйса, одна ошибка на подаче и единственный брейк при четырёх брейк-пойнтах.

В третьем раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча между Паулой Бадосой (Испания) и Каей Юван (Словения).

Действующая чемпионка «Ролан Гаррос», чешка Барбора Крейчикова ранее уступила в первом круге турнира.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 12:10 МСК
Александра Крунич
114
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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