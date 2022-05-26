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Екатерина Александрова проиграла во втором круге «Ролан Гаррос», хотя выиграла первый сет

Екатерина Александрова проиграла во втором круге «Ролан Гаррос», хотя выиграла первый сет
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Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была румынка Ирина Бегу. Александрова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, проиграла Бегу (63) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.

Александрова выполнила три эйса и сделала шесть двойных ошибок. Российская спортсменка использовала три брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 38%). На счету её соперницы, вышедшей в третий круг Открытого чемпионата Франции, две подачи навылет и пять ошибок на подаче. Она реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%).

Турнирная сетка
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 3 		6 6
         
Ирина Бегу
63
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу

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