Екатерина Александрова проиграла во втором круге «Ролан Гаррос», хотя выиграла первый сет
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Российская теннисистка Екатерина Александрова потерпела поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была румынка Ирина Бегу. Александрова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, проиграла Бегу (63) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.
Александрова выполнила три эйса и сделала шесть двойных ошибок. Российская спортсменка использовала три брейк-пойнта из восьми (процент реализации — 38%). На счету её соперницы, вышедшей в третий круг Открытого чемпионата Франции, две подачи навылет и пять ошибок на подаче. Она реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%).
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 12:10 МСК
31
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
63
Ирина Бегу
И. Бегу
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