Касаткина пробилась в третий круг «Ролан Гаррос», отдав Контрерас Гомес лишь три гейма

20-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно пробилась в третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Касаткина (20) разгромила представительницу Мексики Фернанду Контрерас Гомес (Q) со счётом 6:0, 6:3. Встреча продлилась 56 минут.
Мексиканская теннисистка за два сета выполнила один эйс, допустила четыре ошибки на подаче и реализовала единственный брейк-пойнт. Касаткина не делала подач навылет, совершила одну двойную ошибку и сделала пять брейков при пяти брейк-пойнтах.
В третьем круге «Ролан Гаррос» Касаткина сыграет с победительницей пары Даниэль Коллинз (США) — Шелби Роджерс (США).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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