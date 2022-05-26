Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Ласло Джере

Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции. 2-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретился с 56-м номером рейтинга сербом Ласло Джере.
Победу со счётом 6:3, 6:4, 6:3 одержал Медведев. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Джере не выполнил ни одного эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету россиянина семь эйсов, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 18.
В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Медведев встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем (28) и представителем Казахстана Александром Бубликом.
Действующим победителем соревнований является лидер сезона серб Новак Джокович.
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