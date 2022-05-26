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Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Ласло Джере

Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Ласло Джере
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Завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции. 2-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретился с 56-м номером рейтинга сербом Ласло Джере.

Победу со счётом 6:3, 6:4, 6:3 одержал Медведев. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут. Джере не выполнил ни одного эйса, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету россиянина семь эйсов, пять двойных ошибок и семь реализованных брейк-пойнтов из 18.

В третьем раунде соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43 600 000, Медведев встретится с победителем матча между сербом Миомиром Кецмановичем (28) и представителем Казахстана Александром Бубликом.

Действующим победителем соревнований является лидер сезона серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
26 мая 2022, четверг. 13:10 МСК
Ласло Джере
56
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 3    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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