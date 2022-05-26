Соболенко за час обыграла Бренгл и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга она уверенно обыграла американку Мэдисон Бренгл. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Седьмая ракетка мира Соболенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Бренгл, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из трёх.
Следующей соперницей Соболенко станет итальянка Камила Джорджи. Она в матче второго круга обыграла казахстанку Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 7:5.
Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова выбыла уже в первом круге. В дальнейшем стало известно, что она заразилась коронавирусом.
- 26 мая 2022
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