Соболенко за час обыграла Бренгл и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос». В матче второго круга она уверенно обыграла американку Мэдисон Бренгл. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Седьмая ракетка мира Соболенко пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Бренгл, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из трёх.



Следующей соперницей Соболенко станет итальянка Камила Джорджи. Она в матче второго круга обыграла казахстанку Юлию Путинцеву со счётом 6:3, 7:5.



Действующая победительница турнира чешка Барбора Крейчикова выбыла уже в первом круге. В дальнейшем стало известно, что она заразилась коронавирусом.