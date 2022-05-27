Ига Свёнтек выложила пост с одной фразой после 30-й победы подряд и выхода в 3-й круг «РГ»

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек опубликовала новый пост в соцсетях, после того как одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Свёнтек разгромила американку Элисон Риске. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:2. Это 30-я победа подряд в исполнении польки.

«Сохраняйте простоту изо дня в день», — написала Ига.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Свёнтек встретится с Данкой Ковинич из Черногории. Именно Ковинич выбила из турнира россиянку Людмилу Самсонову в первом круге (2:6, 6:2, 6:1).

Напомним, действующая чемпионка турнира Барбора Крейчикова завершила выступление уже в первом круге.

Призовые звёзд тенниса на Открытом чемпионате Франции – 2022: