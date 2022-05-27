Екатерина Александрова — о поражении на «РГ»: правила были против меня. Так не должно быть

Российская теннисистка Екатерина Александрова, потерпевшая поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была румынка Ирина Бегу, прокомментировала неудачу.

Напомним, Александрова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, проиграла Бегу (63) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Бегу кинула ракетку в сторону своей скамейки и случайно попала в зрителя. Это произошло в третьем сете. Ракетка отскочила от сиденья и попала в одного из людей, сидящих на первых рядах. После этого судье пришлось вмешаться в инцидент. Позднее стало известно, что ракетка отскочила в ребёнка, сидевшего в передних рядах. Мальчик начал плакать после инцидента. Румынку не стали дисквалифицировать.

«Очень расстроена, что так покинула «Ролан Гаррос». Я старалась сделать всё возможное, но похоже, что правила сегодня были против меня. Так не должно быть.

Надеюсь, после сегодняшнего матча правила будут улучшены ради безопасности всех. Мы несём ответственность за свою ракетку», — написала Александрова в соцсетях.

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