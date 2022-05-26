Соперница Александровой швырнула ракетку и попала в зрителя. Её не дисквалифицировали

Румынская теннисистка Ирина Бегу во время матча второго круга на «Ролан Гаррос» кинула ракетку в сторону своей скамейки и случайно попала в зрителя. Это произошло в третьем сете встречи с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

Ракетка отскочила от сиденья и попала в одного из людей, сидящих на первых рядах. После этого судье пришлось вмешаться в инцидент.

Отметим, что румынку не стали дисквалифицировать. В третьем сете она ушла со счёта 0:2 и в итоге выиграла его — 6:4.

Напомним, Александрова потерпела поражение в матче второго круга «Ролан Гаррос», в котором её соперницей была румынка Ирина Бегу. Александрова, занимающая 31-е место в рейтинге WTA, проиграла Бегу (63) со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 38 минут.

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