Даниил Медведев рассказал об отношении зрителей на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как к нему относятся зрители на «Ролан Гаррос». Вчера, 26 мая, Медведев вышел в третий круг турнира, победив серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.
«В отношениях с французской публикой были как взлёты, так и падения. По-моему, первые три раза я проигрывал на «Ролан Гаррос» французам. Это было тяжело. Публика определённо меня не поддерживала. Да, играть против француза на «Ролан Гаррос» — это одна из самых сложных вещей в теннисе.
Знаете, сперва мне не нравилось… Не то чтобы мне не нравилось выступать во Франции. Но у меня не было хороших результатов», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Год назад Даниил Медведев дошёл до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:
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