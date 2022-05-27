Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал об отношении зрителей на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев рассказал об отношении зрителей на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как к нему относятся зрители на «Ролан Гаррос». Вчера, 26 мая, Медведев вышел в третий круг турнира, победив серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«В отношениях с французской публикой были как взлёты, так и падения. По-моему, первые три раза я проигрывал на «Ролан Гаррос» французам. Это было тяжело. Публика определённо меня не поддерживала. Да, играть против француза на «Ролан Гаррос» — это одна из самых сложных вещей в теннисе.

Знаете, сперва мне не нравилось… Не то чтобы мне не нравилось выступать во Франции. Но у меня не было хороших результатов», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Год назад Даниил Медведев дошёл до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Медведев поймал кураж! Россиянин уже в 3-м круге «Ролан Гаррос» без потери сета Медведев поймал кураж! Россиянин уже в 3-м круге «Ролан Гаррос» без потери сета

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022