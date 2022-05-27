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Даниил Медведев подробно объяснил, почему грунт является его нелюбимым покрытием

Даниил Медведев подробно объяснил, почему грунт является его нелюбимым покрытием
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Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему играть на грунте ему нравится меньше, чем на харде. Вчера, 26 мая, Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», победив серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Это был «очень грунтовый» матч. Было много брейк-пойнтов, и до конца матча всё время было чувство, что это никогда не кончится. На харде это тоже никогда не заканчивается, но там, если счёт 5:3 и ты на приёме, ты не будешь совершать какие-то безумные движения, а просто будешь готовиться к подаче. На грунте это так не работает. Тут надо сражаться за каждое очко, каким бы ни был счёт.

Да, не вру, я предпочитаю корты с твёрдым покрытием. Думаю, мне там лучше удаётся играть. Я могу там поберечь своё тело. Но я и на грунте хочу побеждать. Это важнее всего», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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