Даниил Медведев подробно объяснил, почему грунт является его нелюбимым покрытием

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему играть на грунте ему нравится меньше, чем на харде. Вчера, 26 мая, Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос», победив серба Ласло Джере со счётом 6:3, 6:4, 6:3.

«Это был «очень грунтовый» матч. Было много брейк-пойнтов, и до конца матча всё время было чувство, что это никогда не кончится. На харде это тоже никогда не заканчивается, но там, если счёт 5:3 и ты на приёме, ты не будешь совершать какие-то безумные движения, а просто будешь готовиться к подаче. На грунте это так не работает. Тут надо сражаться за каждое очко, каким бы ни был счёт.

Да, не вру, я предпочитаю корты с твёрдым покрытием. Думаю, мне там лучше удаётся играть. Я могу там поберечь своё тело. Но я и на грунте хочу побеждать. Это важнее всего», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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