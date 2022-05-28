Победная серия Свёнтек достигла 31 матча

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала очередную победу. Первая ракетка мира вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга она обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 7:5.



Для Свёнтек это уже 31-я победа подряд. При этом польская теннисистка в последнем 21 матче проиграла лишь один сет. Свёнтек — третья теннисистка с 2000 года, которая выиграла 30 матчей подряд. Ранее это удавалось Винус Уильямс (35), Серене Уильямс (34) и Жюстин Энен (32).



В следующем раунде «Ролан Гаррос» Свёнтек сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ализе Корне (Франция).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.