Ига Свёнтек без потери сета вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2022

Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022.
В матче третьего круга Свёнтек (1) обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Ига один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Ковинич — три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде «Ролан Гаррос» Свёнтек сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ализе Корне (Франция).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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