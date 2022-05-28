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Ига Свёнтек без потери сета вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2022

Ига Свёнтек без потери сета вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2022
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2020 года, первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче третьего круга Свёнтек (1) обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 6:3, 7:5. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Ига один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. На счету Ковинич — три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде «Ролан Гаррос» Свёнтек сразится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ализе Корне (Франция).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 13:05 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Данка Ковинич
95
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
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